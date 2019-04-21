تعرف على شروط التطوع في أمم أفريقيا 2019

21 أبريل 2019 - 04:48 م

كشفت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 عن الشروط الواجب توافرها أمام الشباب الراغبين فى التطوع فى تنظيم البطولة.

وأطلقت اللجنة استمارة التقدم عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للبطولة صباح اليوم الأحد الموافق 21 أبريل الجارى، ويستمر باب التقدم مفتوحاً أمام الشباب حتى يوم الجمعة 26 أبريل 2019.

واشترطت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق أن يتراوح أعمار المتقدمين ما بين المرحلة الجامعية وحتى 35 عامًا، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية التى تتحدث بها المنتخبات الأفريقية المشاركة فى البطولة والتى تنقسم إلى "الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية"، إضافة إلى التمتع بخبرات سابقة فى مجال التنظيم والأحداث والبطولات الرياضية.

من جانبها كشفت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق، أنه سيعقب مرحلة التقدم الإلكترونى للتطوع بالبطولة عقد مقابلات شخصية مع الشباب المتقدمين لاختيار العناصر منهم والذين سيخضعون لدورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم وإعدادهم بالصورة الواجبة لتأدية المهام التي سيتم تكليفهم بها على أكمل وجه.

ويمكن للشباب الراغبين التطوع في تنظيم البطولة الدخول على الرابط التالي وتسجيل البيانات المطلوبة ‏www.egypt2019.eg