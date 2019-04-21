فيديو يوثق لحظة الهجوم الإرهابي في السعودية

21 أبريل 2019 - 04:57 م

نشر نشطاء سعوديون، أول فيديو للحظة الهجوم الإرهابي على مركز مباحث الزلفي التابع لمنطقة الرياض وسط المملكة العربية السعودية.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة جثث المهاجمين واحد منهم داخل السيارة الصغيرة من نوع ”تويوتا كامري“، التي يبدو أنها استخدمت للهجوم بينما تظهر جثتان ممددتان أمام ما يبدو أنه بوابة المركز، وتظهر على جثة أحدهما حقيبة يبدو أنه كان يحملها خلال محاولة الهجوم ما يرجح أنها كانت تحمل متفجرات.

فيما تفاعل إعلاميون وسياسيون ونشطاء سعوديون، داعين بأن يحفظ الله السعودية من الإرهاب ومشيدين بيقظة قوات الأمن وتصديها للهجوم والقضاء على الإرهابيين.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، مقتل 4 مهاجمين، وإصابة 3 من رجال الأمن بإصابات طفيفة، في إحباط هجوم على مركز مباحث الزلفى شمال الرياض، صباح اليوم الأحد.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن رئاسة أمن الدولة "إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث الزلفي، ومقتل 4 إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة".

وأضافت رئاسة أمن الدولة أن "الأجهزة الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم".

#الزلفي

واحد من رجال الامن تصدى لأربع ارهابيين

كفو يابطل ???????? pic.twitter.com/54qoMqJ8Cz — فهد #النصر ???? (@aux_e6) 21 أبريل 2019