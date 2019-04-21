"الكهرباء" توقع عقودًا قيمتها 655 مليون جنيه لتحديث الشبكات

21 أبريل 2019 - 04:57 م



وقعت "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة "إجيماك"، عقودًا لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، بقيمة تتجاوز 655 مليون جنيه.



وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العقود تتضمن توريد محطات متنقلة خلال 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد وبتمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية للمشروع 23.8 مليون جنيه.



وكذلك تتناول العقود "تنفيذ مشروع إنشاء محطات مختلفة الجهد لمحولات العاشر من رمضان، ومحطة الحوامدية، ونجع حمادي، وغرب دمياط".

