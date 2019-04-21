  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:11 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وكارديف

هجوم إرهابي على مركز الزلفي

فيديو يوثق لحظة الهجوم الإرهابي في السعودية

السيسي ومحمود عباس

«السيسي»: سنقطع الطريق على محاولة فصل الضفة عن القطاع

منة فضالي

منة فضالي ترد على«صورها الفاضحة»: «مكنتش في وعيي»

امم افريقيا

تعرف على شروط التطوع في أمم أفريقيا 2019

الأرصاد

الأرصاد: طفس مائل للبرودة واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

ترامب

"الأسد وظريف" يدينان قراري ترامب حول الجولان والحرس الثورى

البورصة

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

لحظة تفجير كنيسة سانت أنطوني

شاهد.. لحظة تفجير كنيسة سانت أنطوني في سريلانكا

السعودية

غرامة مالية على المرتديات "زى غير محتشم" بالسعودية

"الأسد وظريف" يدينان قراري ترامب حول الجولان والحرس الثورى

عرب وعالم

ترامب
ترامب

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

#

ترامب يعطى فرصة لبشار الأسد

#

"المحافظين" لترامب: الجولان أرض سورية محتلة

#

"الجعفري": ترامب لا يملك أى حق لتقرير مصير الجولان

جدد الرئيس السوري بشار الأسد - في مستهل لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف- إدانة سوريا للخطوة الأمريكية غير المسئولة ضد الحرس الثوري الإيراني.
وأكد أنها "تأتي مكملة للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي يمكن اعتبارها أحد عوامل عدم الاستقرار الرئيسية في المنطقة".
وقال بيان صدر عن الرئاسة السورية: إن وزير الخارجية الإيراني "شجب قرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالجولان السوري المحتل.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن قراريها حول القدس والحرس الثوري، وهو يدل على فشل سياسات واشنطن في المنطقة، وضعف الإدارة الأميركية، وليس العكس".
وشهد اللقاء تبادلًا للآراء حول متغيرات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الأسد أن التمسك بالمبادئ والمواقف الوطنية، ووضع مصالح الشعب كأولوية، كفيل بحماية أي بلد، والحفاظ على وحدته، والوقوف في وجه أي مؤامرة خارجية يمكن أن تستهدفه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو
» "الأسد وظريف" يدينان قراري ترامب حول الجولان والحرس الثورى
» البورصة تخسر 6 مليارات جنيه
» مصرع رضيعة بطريقة بشعة في كرداسة
» اتفاق "طلعت مصطفى وجي.بي.أوتو وهيرميس" على إطلاق شركة تمويل عقارى
» 500 ألف جنيه الحد الأقصى لرسوم توثيق ميزانيات الشركات
» فاروس: "الصندوق" يدعم "المركزي" في سياسة التشديد النقدي
» البنك الزراعي يبرم تسويات بقيمة 1.06 مليار جنيه
» «الرقابة المالية» تتيح لشركات السمسرة "الوساطة في العقود الآجلة"
» عامل يقتل زوجته ضربًا بجنزير حديد فى الدقهلية
» شاهد.. لحظة تفجير كنيسة سانت أنطوني في سريلانكا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان