تأجيل محاكمة سعاد الخولي في "غسيل الأموال"

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غسل الأموال

سعاد الخولي

نائب محافظ الإسكندرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسيل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، لجلسة 25 مايو المقبل لحضورها من محبسها.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.

وكان قد قرر المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية إحالة المتهمتين للمحاكمة لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

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