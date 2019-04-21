37.8 مليار دولار فائض ميزان العمليات الجارية بالإمارات في 2018

21 أبريل 2019 - 05:43 م

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 139 مليار درهم أي نحو 37.8 مليار دولار (9.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2018، من 101 مليار درهم نحو 27.5 مليار دولار (7.3% من الناتج الإجمالي) في 2017.

وساهم في الارتفاع زيادة في الميزان التجاري قدرها 52.2 مليار درهم، نجمت بشكل أساسي عن زيادة أسعار النفط.

وارتفعت الصادرات من النفط والغاز 13.9% في 2018، بما يعادل 29.6 مليار درهم، مقارنة مع 2017، وفق ما ورد في وكالة "رويترز".

وزادت الصادرات بخلاف النفط والغاز 2.1% أو 8 مليارات درهم.

بينما انخفضت تجارة إعادة التصدير 4.6% (25.3 مليار درهم) العام الماضي.

