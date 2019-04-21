37.8 مليار دولار فائض ميزان العمليات الجارية بالإمارات في 2018

عصام الشربيني
قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 139 مليار درهم أي نحو 37.8 مليار دولار (9.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2018، من 101 مليار درهم نحو 27.5 مليار دولار (7.3% من الناتج الإجمالي) في 2017.
وساهم في الارتفاع زيادة في الميزان التجاري قدرها 52.2 مليار درهم، نجمت بشكل أساسي عن زيادة أسعار النفط.
وارتفعت الصادرات من النفط والغاز 13.9% في 2018، بما يعادل 29.6 مليار درهم، مقارنة مع 2017، وفق ما ورد في وكالة "رويترز".
وزادت الصادرات بخلاف النفط والغاز 2.1% أو 8 مليارات درهم.
بينما انخفضت تجارة إعادة التصدير 4.6% (25.3 مليار درهم) العام الماضي.
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