تراجع واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 12%

21 أبريل 2019 - 05:48 م



أظهرت بيانات الجمارك الكورية، تراجع واردات البلاد من النفط الإيراني 12%، في مارس، مقارنة بها قبل عام، لكنها تظل الأعلى منذ استئناف شراء الخام من إيران في يناير.

وبحسب الأرقام، استوردت كوريا الجنوبية 1.2 مليون طن من الخام من إيران، في مارس، بما يعادل 284 ألفًا و639 برميلًا يوميًّا، مقارنة بنحو 1.37 مليون طن قبل عام.

وينطوي ذلك على زيادة 23% مقارنة بشهر فبراير، ويتجاوز خمسة أمثال مستوى يناير، مع تسارع المشتريات.

وكوريا الجنوبية واحدة من ثماني دول حصلت على إعفاء من العقوبات الأمريكية في نوفمبر، ويمكنها شراء ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميًّا من النفط من إيران، معظمها من المكثفات، وهي نوع من الخام الخفيف جدًا.

