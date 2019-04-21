» «الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك لجانًا مُشكّلة من الهيئة للتعامل الفوري مع أي من المخالفات والمحظورات خلال عملية الاستفتاء على الدستور.

وأضاف، ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة، الأحد، وُجّه له حول وجود رصد لبعض المخالفات أبرزها توزيع «كراتين» على الناخبين، أكد أن الهيئة لديها لجنة مُشكّلة لمتابعة ذلك، وفي حال رصد أي تجاوز سيتم التعامل معه والإعلان عنه واتخاذ الإجراءات القانونية. وأوضح أن الهيئة تتعامل بمنتهى الشفافية والنزاهة وليس لديها ما تخفيه.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.