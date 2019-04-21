  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»

فايز السراج

حقيقة فرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة الليبية

احتجاجات السودان

السعودية والإمارات تعلنان مفاجأة كبرى للسودان

الدولار

تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار

تفجيرات سريلانكا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سريلانكا إلى 215 قتيلاً

هجوم إرهابي على مركز الزلفي

فيديو يوثق لحظة الهجوم الإرهابي في السعودية

السيسي ومحمود عباس

«السيسي»: سنقطع الطريق على محاولة فصل الضفة عن القطاع

منة فضالي

منة فضالي ترد على«صورها الفاضحة»: «مكنتش في وعيي»

الأرصاد

الأرصاد: طفس مائل للبرودة واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

البشير

إصابة «البشير» بجلطة دماغية ويضرب عن الطعام

«بومبيو»: يوجد أمريكيين بين ضحايا اعتداءات سيريلانكا

عرب وعالم

انفجار سريلانكا
انفجار سريلانكا

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

"لافروف" يبعث برسالة دعم لمصر فى مواجهة الإرهاب

#

الجامعة العربية: لا توافق بشأن عودة مقعد سوريا

#

مكرم محمد أحمد: لا يوجد معتقل سياسي في مصر

#

بومبيو يدعو إيران للإفراج الفوري عن رهائن محتجزين لديها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن هناك مواطنين أمريكييين بين ضحايا التفجيرات، التي شهدتها سريلانكا، اليوم الأحد 21 إبريل.

ووقعت 6 انفجارات استهدفت 3 فنادق وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت "رويترز" أن حصيلة ضحايا التفجيرات في سيريلانكا وصلت إلى أكثر من 200 قتيل، وأكثر من 450 جريحًا.

وأدان البيت الأبيض، الهجمات، مؤكدًا وقوف واشنطن مع حكومة سريلانكا، وشعبها، حتي يتم القصاص للضحايا ومعاقبة الجناة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. حريق هائل بمخزن بويات بالفيوم
» «آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»
» «الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»
» 1500 جنيه لكل لاعب في بيراميدز حال الفوز على الزمالك
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو
» «خامنئي» يقيل قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه
» مجهولون يسرقون 6 ملايين من ديسكو بالجيزة
» باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي
» الموت يفجع الفنان هشام عباس
» "وائل جمعة" يدلي بصوته في التعديلات الدستورية بـ«قطر»
» إصابة «البشير» بجلطة دماغية ويضرب عن الطعام

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان