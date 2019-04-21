«بومبيو»: يوجد أمريكيين بين ضحايا اعتداءات سيريلانكا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن هناك مواطنين أمريكييين بين ضحايا التفجيرات، التي شهدتها سريلانكا، اليوم الأحد 21 إبريل.

ووقعت 6 انفجارات استهدفت 3 فنادق وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت "رويترز" أن حصيلة ضحايا التفجيرات في سيريلانكا وصلت إلى أكثر من 200 قتيل، وأكثر من 450 جريحًا.

وأدان البيت الأبيض، الهجمات، مؤكدًا وقوف واشنطن مع حكومة سريلانكا، وشعبها، حتي يتم القصاص للضحايا ومعاقبة الجناة.