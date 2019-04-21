حقيقة الفيديو المُسرب لـ«سما المصري» مع رامز جلال +18

21 أبريل 2019 - 07:25 م

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه مسرب للحلقة الخاصة بالفنانة سما المصري، في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2019.

وظهر في الفيديو أن الحلقة عبارة عن مقلب يحبس فيه الضيف داخل تابوت وظهر صوت سما المصري في الفيديو وهي تسب وتشتم القائمين على البرنامج بألفاظ نابية.

ومع كثرة تداول الفيديو اضطرت قناة mbc أن تعلن عن أفيش البرنامج ليكتشف مرتادو مواقع التواصل زيف الفيديو وأنه تم صنعه بتجميع لقطات عدة من حلقات قديمة مستغلين عدم معرفة الجمهور بحقيقة المقلب الذي يحضره رامز هذا العام.

وظهر رامز في الأفيش الذي أعلنته mbcوهو يمسك فانوساً ونظارة مقربة وحوله فيل وغوريلا ليؤكد أن المقلب هذا العام لا يمت للفيديو المنتشر من قريب أو بعيد.

