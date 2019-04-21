الترجي يقترب من لقب الدوري التونسي

21 أبريل 2019 - 07:28 م

اقترب الترجي من الاحتفاظ بلقب الدوري التونسي للموسم الثالث على التوالي، عقب فوزه بهدف دون رد، على مضيفه الاتحاد المنستيري اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالبطولة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالمرحلة ذاتها عن فوز الصفاقسي 3 / 1 على مضيفه الملعب القابسي، والملعب التونسي على ضيفه مستقبل قابس بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل حمام الأنف 1 / 1 مع ضيفه نجم المتلوي.

وارتفع رصيد الترجي، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إلى 49 نقطة، معززا موقعه في الصدارة، في حين تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند 23 نقطة في المركز الثامن.

ويدين الترجي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حمدو الهوني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56.

وتضاعفت معاناة الاتحاد في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه فهمي بن رمضان في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستعاد الصفاقسي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه الملعب القابسي.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الملعب القابسي، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في البطولة للمباراة الخامسة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأحرز علاءالدين المرزوقي هدف التقدم للصفاقسي مبكرا في الدقيقة السادسة، فيما أضاف زميله نذير قريشي الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وقلص لمجد عامر الفارق بتسجيله هدفا للملعب القابسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضطر الصفاقسي للعب بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه حسام دقدوق في الدقيقة 49 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، عاد علاءالدين المرزوقي لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للصفاقسي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 84، ليطلق رصاصة الرحمة على آمال أصحاب الأرض في التعادل.