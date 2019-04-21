» احتجاز 13 شخصًا للاشتباه بتورطهم في هجوم سريلانكا

ألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصًا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح اليوم الأحد.

وووفقا لقناة الأخبار الأولى المحلية، تم نقل عشرة من المشتبه بهم إلى قسم التحقيقات الجنائية.

وأعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانك، هارشا دي سيلفا، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.

وكانت سلسلة من الانفجارات ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، وأدت إلى مقتل 215 شحصًا وإصابة أكثر من 450.