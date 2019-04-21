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بالفيديو.. الثعابين تطرد رئيس ليبيريا من مكتبه

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الثعابين تطرد رئيس ليبيريا من مكتبه - تعبيرية
الثعابين تطرد رئيس ليبيريا من مكتبه - تعبيرية

خالد الشرقاوي - وكالات

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عثر رئيس ليبيريا الحالي، نجم كرة القدم السابق جورج ويا، على ثعابين داخل المبنى الحكومي الذي يضم مكتبه.

واضطر ويا إلى أداء مهامه الرئاسية من بيته، بعدما طلب منه ومن مسؤولين حكوميين آخرين في وزارة الخارجية، بالبقاء بعيدا عن المبنى إلى حين التحقق من سلامة المكان وخلوه من الحيوانات الضارة، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز".

وكشف مقطع فيديو نشرته صحيفة "فرانت بيدج أفريكا" الليبيرية، عن ثعبان أسود من النوع السام، وهو يتسلل من فتحة تهوية فوق مكتب الأمن بوزارة الخارجية.

وظهر أيضا في المقطع موظفون يحاولون مهاجمة وإخراج الثعبان من المبنى الذي يضم مكتب الرئيس جورج ويا، ويؤدي فيه مهامه الرئاسية.

ومن المقرر أن يعاد فتح المبنى يوم الإثنين، وسيستأنف الرئيس والمسؤولون الآخرون مهامهم بشكل طبيعي.


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