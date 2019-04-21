بالفيديو.. قائد ليفربول يحرج محمد صلاح

21 أبريل 2019 - 08:01 م

شهدت مباراة ليفربول أمام كارديف سيتي ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشادة كلامية بين لاعبى الريدز محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وزميله في الفريق جيمس ميلنر.

وتحصل محمد صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 81، بعدما عرقله لاعب كارديف داخل المنطقة ، وبعدها قام صلاح بإمساك الكرة متوجهًا نحو نقطة الجزاء قبل أن يمنعه ميلنر من تسديدها.

وفي حالة ما إذا كان سمح ميلنر لصلاح بتسديد ركلة الجزاء وسجل الهدف، كان سيتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا، إلا أن رصيده توقف عند الهدف 19 متساويًا مع سيرجيو أجويرو وبير إيمريك أوباميانج.

وانتظر عشاق الفرعون من الإنجليزي «ميلنر» رد الجميل للنجم محمد صلاح، بعدما طلب «مو» من زميله تسديد ركلة الجزاء من أجل تسجيل الهدف حتى يستعيد صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 20 هدفًا والتفوق على سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وأوباميانج لاعب أرسنال.

وبالرغم من تسديدة للركلة إلا أن نجم المنتخب الوطني احتفل بالهدف الثاني الذي أحرزه ميلنر على يمين حارس كارديف.

وكان محمد صلاح نجم نادى ليفربول تنازل عن جائزة أفضل لاعب فى مباراة بورنموث التى أقيمت بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" لصالح جيمس ميلنر.





محمد صلاح تم اختياره أفضل لاعب فى مباراة ليفربول وبورنموث بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك"، وستيف كوك مدافع بورنموث "خطأ في مرماه"، بالدقائق 25 و48 و68 و77 من عمر المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 – 0.

وقال محمد صلاح "سوف أمنح جائزة أفضل لاعب فى مباراة ليفربول وبورنموث لزميلى جيمس ميلنر، إنها مباراته الـ500 وكان رائعاً كالعادة، أتمنى أن نفوز ببطولة معاً".

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، ليتصدر البريميرليج برصيد 88 نقطة بفارق نقطتتين عن الوصيف السيتي 86 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة للسيتيزين.

وكتب عشاق محمد صلاح ردًا على هذه اللقطة المسيئة للفرعون المصري: «متشكرين يا عره الكباتن يلى طالع تقول انك خسرت من البرسا ماتشين وهتكسبهم الماتشين الى جايين».

أمام التعليق الأخر جاء كالتالي: «لحد ما شوفت اللقطه اللى ملينر اخد فيها الكوره من صلاح.. صعب عليا والله.. يلا ربنا يعوضك بالأحسن منها يا غالى»، بينما جاء التعليق الثالث: «متشكرين يا رجولة».