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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

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اقتحام المسجد الأقصى
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، منذ صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى في القدس، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفاد مسؤول في قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية لوكالة أنباء الأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الشرطة الإسرائيلية فتحت "باب المغاربة"، أحد أبواب المسجد الأقصى الذي تتم من خلاله الاقتحامات، عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4:00 ت.غ)، حيث نشرت عناصرها من القوات الخاصة المسلّحة لتأمين الاقتحامات.

وأكد، أن قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس كان على رأس مجموعات المقتحمين للمسجد الأقصى.

وأضاف، أن الشرطة سمحت لـ167 مستوطنًا باقتحام المسجد والتجول فيه، والقيام بالصلوات والطقوس التلمودية احتفالا بعيد "الفصح" العبري، أو ما يسمونه بـ"البيسح".

ومنذ الأيام الماضية، قامت ما تسمّى بـ "منظمات الهيكل"، بدعوة مناصريها من المستوطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنفيذ سلسلة من الاقتحامات للمسجد الأقصى بالتزامن مع عيدهم "البيسح".

وأوضحت خلال منشوراتها، أنه سيتم تكثيف الاقتحامات من الأحد وحتى الخميس (الجمعة والسبت لا يوجد اقتحامات للأقصى).

يُشار إلى أن عدد المستوطنين المُقتحمين للمسجد الأقصى سيرتفع خلال نهار الأحد، بسبب سماح الشرطة الإسرائيلية لهم بجولة ثانية تبدأ عقب انتهاء المسلمين من أداء صلاة الظهر.


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