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تعليق روسيا على فوز زيلينسكي بانتخابات الرئاسة الأوكرانية

عرب وعالم

الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي
الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي

المصريون ووكالات

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أكدت الخارجية الروسية أن نتائج استطلاعات الرأي في مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، والتي أظهرت فوز فلاديمير زيلينسكي، أظهرت سعي شعب البلاد للتغيير.
وقال مساعد نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، في تصريح صحفي يمثل التعليق الرسمي الأول من موسكو على سير الانتخابات مساء اليوم الأحد: «تظهر نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أن المواطنين الأوكرانيين صوتوا لصالح التغيير».
وأضاف كاراسين: «حان دور الإدارة الجديدة للبلاد لتفهم آمل ناخبيها وتحقيقها. وهذا الأمر يخص كلا من السياستين الداخلية والخارجية».
وشدد المسؤول من الخارجية الروسية على أن أوكرانيا تمر بمرحلة تتطلب مسؤولية جادة من تاريخها.
وقال مساعد نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، في تصريح صحفي يمثل التعليق الرسمي الأول من موسكو على سير الانتخابات مساء اليوم الأحد: «تظهر نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أن المواطنين الأوكرانيين صوتوا لصالح التغيير».
وأضاف كاراسين: «حان دور الإدارة الجديدة للبلاد لتفهم آمل ناخبيها وتحقيقها. وهذا الأمر يخص كلا من السياستين الداخلية والخارجية».
وشدد المسؤول على أن أوكرانيا تمر بمرحلة تتطلب مسؤولية جادة من تاريخها.
وفاز الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي يفوز بانتخابات الرئاسة الأوكرانية بنسبة 70%.
وأفاد استطلاع الرأي الرسمي، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن «المرشح الرئاسي الاوكراني ?فلاديمير زيلينسكي? حصل على نسبة 73.7% من الأصوات مقابل حصول المرشح الرئاسي بيترو بورشينكو على نسبة 26.3 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية».
واعترف المرشح ل?انتخابات? الرئاسة الأوكرانية، ?بيترو بوروشينكو?، بـ«هزيمته في ?السباق الرئاسي? أمام منافسه، ?فلاديمير زيلينسكي?»، متعهدًا بـ«ألا ينسحب من ?السياسة? قريبا»، داعيًا أنصاره لعدم الاستسلام، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك معارضة قوية جدا في ?أوكرانيا? خلال الفترة المقبلة».

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