الاحتلال يقتحم فعالية اقتصادية وسط القدس المحتلة

21 أبريل 2019 - 11:10 م

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، فعالية اقتصادية في فندق وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحسب شهود عيان.



وقال شهود عيان للأناضول إن قوات من الشرطة اقتحمت حفل "توقيع بيع وتطوير مشروع الطلة الإسكاني في رأس العامود بمدينة القدس" بين شركتي "القدس القابضة" و"تطوير" (خاصتان).



وأضافوا أن الشرطة صوّرت الحضور، وسلمت عددا منهم طلبات استدعاء للتحقيق معهم، وبينهم وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، المهندس مازن سنقرط.



ولم يتضح على الفور سبب اقتحام ومنع تلك الفعالية الاقتصادية، لكن المؤسسات الفلسطينية في القدس تواجه عامة رقابة وتضييقا من السلطات الإسرائيلية.



وأغلقت السلطات الإسرائيلية، خلال السنوات القليلة الماضية، مؤسسات فلسطينية، من أبرزها مسرح "الحكواتي" ومركز "يبوس" الثقافي.



ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لطمس الهوية العربية للقدس، التي تعتبرها عاصمة لها.

