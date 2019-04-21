  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:26 ص
بحث متقدم
أديب

عمرو أديب يطالب المعارضة المصرية هذا الأمر الهام

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف سر ظهوره بدون "كرافتة"

الاستفتاء

"المصريين الأحرار": هذه حقيقة "كراتين" الاستفتاء

سر تعاطف الإعلامي عمرو عبد الحميد مع "بوتين"

عمرو عبد الحميد: "السيسي عطل مشروع الإخوان وقضى عليه"

حالة الطقس

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

بادر بالحجز والتسجيل.. الاعتكاف فى رمضان «مش بالسهل»

خالد الجندي بالشنب

«الدوجلس والسكسوكة والشنب».. نيولوك الدعاة.. «التجديد مطلوب»

البابا تواضروس أثناء التصويت

لماذا أغضبت صورة «البابا» أثناء تصويته الأقباط ؟

أرشيفية

«العمرة بالتقسيط.. وبرضه مفيش فايدة»

السجون

السجون.. «تأديب وعبادة»

النيجر.. مصرع 5 جنود في انفجار لغم شمالي البلاد

عرب وعالم

انفجار يقتل 4 جنود فى النيجر
انفجار يقتل 4 جنود فى النيجر

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 3 عراقيين بانفجار سيارة مفخخة في الأنبار

#

مقتل وإصابة 13 مدنيًا إثر انفجار لغم بحلب

#

مصرع 7 جراء انفجار صهريج وقود في نيجيريا

#

مقتل جنديين من «حفظ السلام» بانفجار لغم في مالي

لقي 5 جنود مصرعم في النيجر، إثر انفجار لغم مزروع، أثناء عبور سيارة عسكرية من منطقة تاهوا شمالي البلاد.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن انفجار اللغم في منطقة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي، أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين.
وذكرت وسائل الإعلام أن سلطات النيجر فرضت في منطقة تاهوا حالة الطوارئ منذ مارس/ آذار عام 2017.
وتأتي خطوة فرضت حالة الطوارئ في المنطقة المذكورة، بسبب نشاط المجموعات الإرهابية فيها.
ومنذ عام 2013، تتعرض مناطق شمال النيجر إلى هجمات من قِبل مجموعات إرهابية تنشط في مالي وبوركينافاسو. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» من أسوان إلى مطروح.. الكل يبحث عن «الخفاش والفنكوش»
» فنان قبطي يكشف سر عشقه للقرآن والشيخ مصطفي إسماعيل
» "الأرصاد" للمواطنين: هذا هو موعد اللبس الصيفي
» الجزائر.. إيداع قائدي أهم منطقتين عسكريتين السجن
» "الآثار" تكشف حقيقة أخطاء ترميم تمثال رمسيس الثاني
» «عبدالماجد»: لهذه الأسباب يلجأ الإسلاميون للمقامرة
» خامنئي يكشف سر إقالة قائد الحرس الثوري
» السودان.. الحجز على عقارات مسؤولين بحكومة "المعزول"
» «كلوب» يساند «صلاح» بسبب ركلة جزاء كارديف
» تغريدة فاضحة لـ«ترامب» قبل أن يسارع بحذفها
» «إكرامي» يدعو المصريين للتظاهر من أجل «السيسي»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان