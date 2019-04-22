"المصريين الأحرار": هذه حقيقة "كراتين" الاستفتاء

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علق أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على الهجوم الذي شنته بعض الصحف العالمية بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا: "الصحافة العالمية أصبحت مأجورة وممولة من الكثير من الجهات المعادية لمصر".
وأضاف "أبو العلا" ، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية " TEN"، مساء الأحد ، أن مصر بالنسبة للدول المعادية لها بمثابة حجر الزاوية للنهضة في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا .
وأوضح "أبو العلا"، أن أجهزة المخابرات التابعة لبعض الدول تقوم بتأجير مقالات في بعض الصحف العالمية للهجوم على مصر ، لافتا إلى أنهم نشروا صور قديمة لمبادرة تكافل وكرامة وهما يقومون بتوزيع "كراتين " تموينية على الشعب المصري ، على أنها يتم توزيعها حاليا لتشجيع المصريين علي المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
وأشار "أبو العلا"، إلى أن جميع الأحزاب المصرية بذلت مجهود كبير في التعديلات الدستورية، قائلا: "حتى الأحزاب المعارضة دعت المواطنين للمشاركة في الاستفتاء ويقولوا رأيهم".
 

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