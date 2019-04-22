توفيق عكاشة يكشف سر ظهوره بدون "كرافتة"

22 أبريل 2019 - 12:20 ص

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن سبب ظهوره في حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم » بدون ارتداء "كرفتة"، قائلا: "هذه من المرات القلائل التي ظهرت فيها على شاشة التليفزيون داخل مصر بدون كرفتة.



وأضاف "عكاشة"، في برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة الحياة: «أنا قادم من محافظة الدقهلية على استديوهات قناة الحياة مباشرة لأنني كنت أشارك في حشد الأحباب الوطنيين للحث على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية».

