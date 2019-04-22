عمرو أديب يطالب المعارضة المصرية هذا الأمر الهام

22 أبريل 2019 - 12:40 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعارضة المصرية فشلت في توحيد صفوفهم في التعامل مع ملف الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفًا: "المعارضة المصرية بتكتفي أنها تشتم وتتريق".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، رسالة إلى المعارضة الوطنية، قائلا: "وحدوا صفوفكم، وضعوا أهداف لكم"، معتبرا أن المعارضة أصابتها حالة من الانقسام.



وأضاف أنه لا يمانع أن يتم مد فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم زيادة، معقبا: "مفيش مانع، إدوا الناس فرصة تقول رأيها".







