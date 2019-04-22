ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن ركلة جزاء صلاح وملينر؟

22 أبريل 2019 - 07:07 ص

سلطت عدد من الصحف الإنجليزية الضوء على فوز ليفربول الإنجليزي على نظيره "كارديف سيتي" بهدفين مقابل لا شيء .



وحصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء لمصلحة فريقه سددها جيمس ميلنر.



وفيما يلي ما قيل عن ضربة الجزاء.



"سقوط صلاح"

وصفت صحيفة "ديلي ميل" سقوط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء على يد مدافع كارديف بـ"المصارعة"، وقال الصحيفة إن ضربة الجزاء التي نالها "صلاح" ساهمت في تعزيز النتيجة لمصلحة ليفربول بعدما سجل جيمس ميلنر هدف الريدز الثاني.



وتابعت الصحيفة أن صلاح دخل في صراع مع مدافع كارديف شون موريسون لكنه نجح في الحصول على ركلة الجزاء.



"صلاح يتسبب في عقاب مدافع كارديف"

قالت صحيفة "ذا صن" إن شون موريسون، مدافع كارديف، عوقب بعدما تسبب في عرقلة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.



وأضافت الصحيفة أن صلاح سقط على أرضية الملعب بعدما أسقطه مدافع كارديف بذراعيه.



"موريسون يفسد فرصة صلاح"

أما صحيفة "إكسبريس" فأشارت إلى أن شون موريسون، مدافع كارديف سيتي، أفسد فرصة لصالح النجم المصري محمد صلاح بعدما حاول الأخير إحراز الهدف الثاني لفريقه.



ولفتت الصحيفة إلى محاولة مدافع كارديف منع صلاح من تسجيل هدف ثاني، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء ليتكفل بها جيمس ميلنر في تسجيل الهدف الثاني.



"ذعر في كارديف"

فيما وصفت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من فريق ليفربول- حال مدافعي كارديف بـ"الذعر" بعد محاولتهم في أكثر من مرة منع محمد صلاح من تسجيل هدف لصالح فريقه.



وأضافت الصحيفة أن صلاح تسبب في حصول فريقه على ضربة جزاء بعدما قام موريسون مدافع كارديف بعرقلة مو.