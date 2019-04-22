  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:34 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

صلاح وميلنر

مصدر مقرب من صلاح يكشف أسرار جديدة عما فعله عقب أزمة ميلنر

الأهلي

نجم جديد بالأهلي يطلب الرحيل ويتفاوض مع فريقه السابق

البشير

السودان.. العثور على مبلغ "خيالي" في منزل البشير

المصيلحي : إعادة 232 من المحذوفين من البطاقات

"التموين" تكشف عن معايير جديدة للحصول على الدعم

محمد صلاح وميلنر

جماهير ليفربول تفتح النار على "ميلنر" بسبب "صلاح"

أديب

عمرو أديب يطالب المعارضة المصرية هذا الأمر الهام

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف سر ظهوره بدون "كرافتة"

حالة الطقس

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

بادر بالحجز والتسجيل.. الاعتكاف فى رمضان «مش بالسهل»

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»

#

من هو "سالم الشامسي" المالك الجديد لنادي بيراميدز؟

#

تركي آل الشيخ يُصلح "الموقف المحرج" مع الزمالك بقرار مفاجيء

#

تركي آل الشيخ يجتمع بوكيل "رونالدو" لإنهاء صفقة لـ"بيراميدز"

تركي آل الشيخ

فجر تركي آل الشيخ - مالك نادي "بيراميدز" - مفاجأة من العيار الثقيل حول أحد لاعبي نادي "بيراميدز".

وقال "آل الشيخ" في تصريحات لقناة "نايل سبورت"" : "أن ناد أوروبي يرغب في ضم أحد لاعبي بيراميدز، لكن لن نتحدث عن باقي تفاصيل العرض حاليا".

وأضاف: "بعد مباراة الزمالك في الدوري سنكشف باقي تفاصيل العرض الأوروبي لضم أحد لاعبينا".

وتابع:" الفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، وكل لاعب له وقت ودور معين مع بيراميدز".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تصعيد في الكونجرس لبحث إمكانية "محاكمة ترامب وعزله"
» شاهد: أخطر ما قاله "أديب" عن تفجيرات سريلانكا
» السجون.. «تأديب وعبادة»
» من أسوان إلى مطروح.. الكل يبحث عن «الخفاش والفنكوش»
» فنان قبطي يكشف سر عشقه للقرآن والشيخ مصطفي إسماعيل
» "الأرصاد" للمواطنين: هذا هو موعد اللبس الصيفي
» الجزائر.. إيداع قائدي أهم منطقتين عسكريتين السجن
» "الآثار" تكشف حقيقة أخطاء ترميم تمثال رمسيس الثاني
» «عبدالماجد»: لهذه الأسباب يلجأ الإسلاميون للمقامرة
» خامنئي يكشف سر إقالة قائد الحرس الثوري
» «كلوب» يساند «صلاح» بسبب ركلة جزاء كارديف

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان