تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

أحمد عادل شعبان
فجر تركي آل الشيخ - مالك نادي "بيراميدز" - مفاجأة من العيار الثقيل حول أحد لاعبي نادي "بيراميدز".
وقال "آل الشيخ" في تصريحات لقناة "نايل سبورت"" : "أن ناد أوروبي يرغب في ضم أحد لاعبي بيراميدز، لكن لن نتحدث عن باقي تفاصيل العرض حاليا".
وأضاف: "بعد مباراة الزمالك في الدوري سنكشف باقي تفاصيل العرض الأوروبي لضم أحد لاعبينا".
وتابع:" الفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، وكل لاعب له وقت ودور معين مع بيراميدز".
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