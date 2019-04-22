الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في 2019

22 أبريل 2019 - 08:51 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22 إبريل.

وتراجع سعر العملة الأمريكية إلى أدنى مستويلته منذ بدء العام الجاري 2019، حيث سجل في بنوك الأهلي، مصر، العربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك التجاري الدولي، 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع، بنك الإسكندرية 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع، وخفض بنك قناة السويس، سعر الدولار قرشا واحدا، ليبلُغ 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع، بينما في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.17 جنيه، 17.25 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.