  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:05 ص
بحث متقدم
الدولار

الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في 2019

سالي عبد السلام

استغاثة عاجلة من إعلامية للسفارة المصرية: الحقوني أنا وأمي

محمد صلاح وميلنر

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن ركلة جزاء صلاح وملينر؟

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

صلاح وميلنر

مصدر مقرب من صلاح يكشف أسرار جديدة عما فعله عقب أزمة ميلنر

الأهلي

نجم جديد بالأهلي يطلب الرحيل ويتفاوض مع فريقه السابق

البشير

السودان.. العثور على مبلغ "خيالي" في منزل البشير

المصيلحي : إعادة 232 من المحذوفين من البطاقات

"التموين" تكشف عن معايير جديدة للحصول على الدعم

محمد صلاح وميلنر

جماهير ليفربول تفتح النار على "ميلنر" بسبب "صلاح"

أديب

عمرو أديب يطالب المعارضة المصرية هذا الأمر الهام

الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في 2019

مال وأعمال

الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

قرار جمهورى جديد.. تعرف عليه

#

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

#

«الدولار» يسجل أسوأ أداء في أسبوع خلال 2019

#

رفع سعر صرف الدولار في ميزانية 2018-2019

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22 إبريل.

وتراجع سعر العملة الأمريكية إلى أدنى مستويلته منذ بدء العام الجاري 2019، حيث سجل في بنوك الأهلي، مصر، العربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك التجاري الدولي، 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع، بنك الإسكندرية 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع، وخفض بنك قناة السويس، سعر الدولار قرشا واحدا، ليبلُغ 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع، بينما في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.17 جنيه، 17.25 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى
» مذيع "بي إن سبورت" ينتفض ضد "ميلنر" بعد ما فعله في "صلاح"
» إعلامي مصري يحرج "ميلنر": فاكر اللي صلاح عمله معاك؟
» نجم المنتخب: لو كنت مكان صلاح كنت هضرب ميلنر بالشلوت
» تصعيد في الكونجرس لبحث إمكانية "محاكمة ترامب وعزله"
» شاهد: أخطر ما قاله "أديب" عن تفجيرات سريلانكا
» السجون.. «تأديب وعبادة»
» من أسوان إلى مطروح.. الكل يبحث عن «الخفاش والفنكوش»
» فنان قبطي يكشف سر عشقه للقرآن والشيخ مصطفي إسماعيل
» "الأرصاد" للمواطنين: هذا هو موعد اللبس الصيفي
» الجزائر.. إيداع قائدي أهم منطقتين عسكريتين السجن

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان