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"التضامن" تنتهي من المنظومة الجديدة للتأمينات

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محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن
محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن

متابعات - أمينة عبد العال

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التضامن

التأمينات

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية وتطبيقها، وبدء العمل بها مطلع العام المالي الجديد.

وتشمل المنظومة الجديدة إقرار قانون التأمينات الجديد الذي يخضع للنقاش حاليًا.

 وقال محمد العقبي، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية إن وزارتي المالية والتضامن بمشاركة منظمة العمل الدولية وخبراء دوليين ومحليين انتهوا من الفحص الاكتواري للتشابكات المالية، وآخر لصناديق التأمينات الاجتماعية بشكل عام، مضيفًا أنه تم الانتهاء أيضًا من المسودة النهائية والأخيرة لمشروع قانون التأمينات الموحد، ومن المقرر رفعه ومناقشة نتائج الفحص مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مايو المقبل وتطبيقه في يوليو.



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