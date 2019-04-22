الإبراشي: "الإخوان فشلوا في تشويه مشهد الاستفتاء"

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الدستور

الإخوان

الإبراشي

أون إي


وصف الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الثالث للاستفتاء بالمهم ، مشددا علي ضرورة زيادة نسبة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور حتي اللحظات الأخيرة.

وأضاف "الإبراشي" ، من خلال برنامج " كل يوم "المذاع علي فضائية "أون إي"، أن مشاركة المصريين في الاستفتاء علي الدستور يرسل رسالة للعالم كله أن الشعب المصري يشارك برأيه في اللحظات المصيرية الحاسمة التي يمر بها الوطن.

وأوضح  أن بعض الذين يحاولون التصيد بالوطن يفبركون مشاهد تعزف جميعها علي وتر إهانة الشعب المصري ، مؤكدا أن تنظيم الإخوان فشلوا تشويه مشهد الاستفتاء الذي أزعجهم.

ووجه "الإبراشي"، رسالة للمصريين قائلا :" كل اللي مشاركش في الاستفتاء لسه قدامه الفرصة بكرة ، اللي شايف ان التعديلات مش بتحقق اللي بيطمح فيه انزل وقول رأيك ".
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