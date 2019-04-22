» الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة دجلة

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يواصل فريق الإسماعيلي تدريباته، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 48 ساعة، عقب مباراة الزمالك الأخيرة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الخميس المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص البلجيكي يانوفيسكي المدير الفني للإسماعيلي، على إلقاء محاضرة نظرية على اللاعبين قبل المران شرح خلالها الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة الزمالك.

وشهد المران عودة الثنائي عماد حمدي والصاعد إبراهيم حسن للتدريبات، بعد تعافيهما من الإصابة.


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