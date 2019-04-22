  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:39 ص
بحث متقدم
حادث

ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلًا

إيمان هاني

الإبراشي: "الإخوان فشلوا في تشويه مشهد الاستفتاء"

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

اليوم.. بدء صرف أجور العاملين بالدولة

عمرو أديب

أديب: "لازم نخلي عينا وسط راسنا خلال أعياد الأقباط"

أحمد موسي

فيديو.. موسى: "المصريون ردوا على أهل الشر"

الدولار

الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في 2019

سالي عبد السلام

استغاثة عاجلة من إعلامية للسفارة المصرية: الحقوني أنا وأمي

محمد صلاح وميلنر

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن ركلة جزاء صلاح وملينر؟

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

صلاح وميلنر

مصدر مقرب من صلاح يكشف أسرارًا جديدة عما فعله عقب أزمة "ميلنر"

اليوم.. بدء صرف أجور العاملين بالدولة

الحياة السياسية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

هؤلاء هم المستفيدون من علاوات «السيسي»

#

"الوفد" يشيد بقرارات الرئيس الخاصة بالأجور والمعاشات

#

"والي" تزف بشرى لأصحاب المعاشات

#

السودان.. زيادة أجور جميع العاملين بالدولة

وزارة المالية

مايو

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك والخاصة بشهري أبريل ومايو من العام الجاري.

وأضافت الوزارة فى بيانها انه من المقرر صرف مرتبات وأجور شهر أبريل الجاري بدءًا من اليوم الإثنين بمناسبة قرب حلول موسم الأعياد.

كما أن من تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019، بشأن تبكير موعد الصرف تضمنت أيضًا مد موعد صرف باقي مستحقات الأجور والمرتبات تيسيرًا على العاملين بالدولة.

وتستمر عمليات الصرف من 8 مايو إلى 12 مايو المقبل في حالة تأخر بعض الجهات في عملية الصرف، حيث إن التعليمات السابقة تقصر عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق نظرًا لأن يوم 10 مايو موافق يوم الجمعة وهي عطلة أسبوعية.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لمرتبات وأجور شهر مايو تقرر تبكير مواعيد الصرف لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو المقبل بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. محاكمة المتهمين في فساد "المليار دولار''
» أمن الجيزة يفك طلاسم مقتل سيدة على يد زوجها
» الكهرباء تحذر المواطنين من هذا الأمر
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» «النجوم» يبحث عن بديل مؤمن سليمان
» اعترافات صادمة لقاتلى تاجر مخدرات بالدقهلية
» الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة دجلة
» مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى
» مذيع "بي إن سبورت" ينتفض ضد "ميلنر" بعد ما فعله في "صلاح"
» إعلامي مصري يحرج "ميلنر": "فاكر اللي صلاح عمله معاك؟"
» نجم المنتخب: لو كنت مكان صلاح كنت هضرب ميلنر بالشلوت

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان