اليوم.. بدء صرف أجور العاملين بالدولة

22 أبريل 2019 - 09:50 ص

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك والخاصة بشهري أبريل ومايو من العام الجاري.

وأضافت الوزارة فى بيانها انه من المقرر صرف مرتبات وأجور شهر أبريل الجاري بدءًا من اليوم الإثنين بمناسبة قرب حلول موسم الأعياد.

كما أن من تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019، بشأن تبكير موعد الصرف تضمنت أيضًا مد موعد صرف باقي مستحقات الأجور والمرتبات تيسيرًا على العاملين بالدولة.

وتستمر عمليات الصرف من 8 مايو إلى 12 مايو المقبل في حالة تأخر بعض الجهات في عملية الصرف، حيث إن التعليمات السابقة تقصر عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق نظرًا لأن يوم 10 مايو موافق يوم الجمعة وهي عطلة أسبوعية.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لمرتبات وأجور شهر مايو تقرر تبكير مواعيد الصرف لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو المقبل بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر.