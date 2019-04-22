تفاصيل لقاء "الإسكان" و"الإنتاح الحربى" حول محطات الصرف الصحى

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العصار

متابعات : حنان حمدتو

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صرف صحي

العصار

الجزار

اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى،مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  اليوم،  لمناقشة ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

واستعرض الجانبين فى بيان لوزارة الاسكان ،  الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء محطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المسند تنفيذها لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وعرض بيانات المحطات التي تم التسليم الابتدائي/النهائي لها والمحطات الجاهزة للتسليم وكذا المحطات الجاري العمل على تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ محطات تحلية المياه بنظام (ZLD ) وإمكانية تنفيذ مشروع تجريبي باستخدام المياه المستخرجة من هذه المحطات.

كما تم الإشارة إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على توجيه كافة الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية للشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وتم التأكيد على الانتهاء من المشروعات المسند تنفيذها للوزارة في التوقيتات التي تم الاتفاق عليها.

ومناقشة المستجدات المتعلقة بـ بروتوكولات التعاون الموقعة بين "الإنتاج الحربي" و"الإسكان" بهدف تلبية المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإنشائية بالدولة من محطات تنقية وتحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، إلى جانب توريد عدادات المياه مسبوقة الدفع والذكية بالإضافة إلى قطع الغيار الخاصة بها، ومشاركة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية وتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لها.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيدًا بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة في تنفيذ المشروعات التي تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية، مؤكدًا على ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وكوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

وأشار "الجزار" إلى أن التعاون بين "الإسكان" و"الإنتاج الحربي" يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بتشجيع وتدعيم التصنيع المحلي باستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنشاء محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه وتوفير المهمات الخاصة بها، لتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين فور الانتهاء من تنفيذ المحطات ودخولها الخدمة.


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