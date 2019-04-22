  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
حادث

ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلًا

إيمان هاني

الإبراشي: "الإخوان فشلوا في تشويه مشهد الاستفتاء"

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

اليوم.. بدء صرف أجور العاملين بالدولة

عمرو أديب

أديب: "لازم نخلي عينا وسط راسنا خلال أعياد الأقباط"

أحمد موسي

فيديو.. موسى: "المصريون ردوا على أهل الشر"

الدولار

الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في 2019

سالي عبد السلام

استغاثة عاجلة من إعلامية للسفارة المصرية: الحقوني أنا وأمي

محمد صلاح وميلنر

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن ركلة جزاء صلاح وملينر؟

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

صلاح وميلنر

مصدر مقرب من صلاح يكشف أسرارًا جديدة عما فعله عقب أزمة "ميلنر"

أمن الجيزة يفك طلاسم مقتل سيدة على يد زوجها

قضايا وحوادث

الشرف كلمة سر جريمة قتل سيدة أكتوبر
الشرف كلمة سر جريمة قتل سيدة أكتوبر

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تعرف على جملة قالتها فتاة الهرم للضابط فتسببت في مقتلها

#

تفاصيل العثور على جثة عجوز مذبوحة داخل شقتها

#

تجربة سلاح تنهي حياة ربة منزل

#

تفاصيل مقتل عامل على يد أبناء شقيقته

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى كشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها داخل شقة ببولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة بالعثور علي جثة سيدة متوفاة داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنها "صفاء. ت"، 48 عاما، ربة منزل، ترتدى كامل ملابسها، وبها إصابات عبارة عن جرح قطعى بالجبهة وآثار حرق بالقدم اليمنى.

وبعمل التحريات وسؤال انجالها، أقروا حدوث مشاجرة بين المتوفاة ووالدهم "السيد. م"، 46 عاما، محامى حر، بسبب خلافات زوجية بينهما، قام خلالها الأخير بالتعدى عليها بقطعة خشبية محدثًا إصاباتها التي أودت بحياتها.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. محاكمة المتهمين في فساد "المليار دولار''
» أمن الجيزة يفك طلاسم مقتل سيدة على يد زوجها
» الكهرباء تحذر المواطنين من هذا الأمر
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» «النجوم» يبحث عن بديل مؤمن سليمان
» اعترافات صادمة لقاتلى تاجر مخدرات بالدقهلية
» الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة دجلة
» مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى
» مذيع "بي إن سبورت" ينتفض ضد "ميلنر" بعد ما فعله في "صلاح"
» إعلامي مصري يحرج "ميلنر": "فاكر اللي صلاح عمله معاك؟"
» نجم المنتخب: لو كنت مكان صلاح كنت هضرب ميلنر بالشلوت

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان