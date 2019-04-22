نموذج محاكاة لمناقشة التعديلات الدستورية لطلاب جامعة الإسكندرية

22 أبريل 2019 - 10:17 ص

افتتح السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بقاعة مجلس الشورى سابقا، النموذج الأول لمحاكاة لطلبة جامعة الاسكندرية لمجلس النواب، وذلك في إطار تشجيع الشباب على المشاركة السياسية وترسيخ مفهوم الديمقراطية، والتي شارك طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، وهي المرة الأولى التي يقام فيها نموذج محاكاة لمناقشة التعديلات الدستورية الحالية.

وألقى السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، محاضرة للطلاب حول الحياة النيابية المصرية ودور مجلس النواب وتاريخه، وأهمية توعية الشباب بتحديات المرحلة الراهنة، وشرح أسس عمل البرلمان المصري للطلاب، كما أكد للطلاب، إن مصر الآن تبنى من جديد و باستراتيجية عامة للدولة المصرية الحديثة.

وشهدت الجلسة أسئلة من الطلبة وإجابات من وكيل المجلس حول التعديلات الدستورية، حيث أكد السيد الشريف، أن الطلبة هم الأجيال القادمة ومن سيتولون تولى الامانة مطالبهم بأن باب مجلس النواب مفتوح امام الجميع

وفى نهاية جلسة المحاكاة سلم " السيد الشريف " الوكيل الاول لمجلس النواب شهادات تقدير للطلاب المشاركين في النموذج تقديراً لجهودهم في محاكاة الحياة النيابية ،وخاصة مناقشة وشرح التعديلات الدستورية .

وكشف طلاب كليه الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، فى بداية اللقاء عن نجاحهم خلال الفترة الماضية فى تشجيع زملائهم على مستوى أرجاء الجامعة على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد شرحها لهم وتأكيد أهميتها للاستمرار في بناء مصر الحديثة.

وكان النائب الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنه الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد قام بتدريب الطلاب خلال المرحلة الماضية على محاكاة التعديلات الدستورية بدعم من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب و الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور قدري إسماعيل عميد الكلية.

وحضر جلسات نموذج المحاكاة السفير محمد العرابي عضو مجلس النواب ووزير الخارجية السابق ،و النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية.