» قانون يجرم "تصوير ما تحت التنورة" للمعلمات

22 أبريل 2019 - 10:36 ص

طالبت نقابة المعلمين البريطانيين من المدارس أن تتخذ المزيد من التدابير الرامية لحماية المعلمات بعد رصد "زيادة كبيرة" لحالات الإبلاغ عن عمليات انتهاك لخصوصياتهن يمارسها الطلبة المراهقين وتعرف عادة باسم "تصوير ما تحت التنورة" لهن من دون علمهن ، مشيرة أنها على علم بحالات التقاط الصور والتي شملت تلاميذ في عمر 14 عاما، وبعضهم في عمر "11 عاما".

وأصبح "تصوير ما تحت التنورة" (upskirting ) جريمة جنائية اعتبارا من 14 أبريل في إنجلترا وويلز.

بعدما دشنت جينا مارتن حملة قادتها إحدى ضحايا هذا النمط من الصور خلال مهرجان موسيقي في لندن عام 2017.

ويخضع المخالفون لعقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين بتهمة "تصوير ما تحت التنورة".

وقالت كريس كييتس، أمينة عام النقابة : "بناء على الحديث مع الأعضاء بشأن الأمر، كان الشيء الأصعب هو أنهم في الغالب لا يعلمون أن ذلك يحدث، وأن ثمة فيديو وسوف يجذب الانتباه، ويعتقدون أنهم إن أبلغوا عن الواقعة سوف يزداد الأمر سوءا وسوف يجذبون الانتباه لحقيقة وجود فيديو".

وأضافت كييتس أن النقابة رصدت "زيادة هائلة لعدد السيدات اللاتي يتصلن بنا" بهذا الشأن.

وقالت : "لا توجد لدينا حالة التقاط "صورة ما تحت التنورة" في المدارس الابتدائية، لكنها نرصدها في المدارس الثانوية وفي معظم المراحل العمرية. لدينا حالات بعضها لاشختص في سن 14 عاما، ولدينا حالات بعضها لمن هم في سن 11 عاما".

وأضافت أن حظر الهواتف المحمولة هو الطريقة الأفضل من حيث حماية هيئة التدريس والتلاميذ على حد سواء.



