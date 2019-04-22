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رأيت السماء تنزل على مطرًا

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7 أسرار في رؤيا المطر
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عبد الحي العسكري

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المطر

السماء

الرزق

السحاب

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته, رأيت أن السماء بها سحاب وكنت موجود مع شخص أعرفه وأقول له السماء سوف تمطر الآن وهو يقول لى أين المطر وفجأة ينزل المطر من السماء وأراه بعينى وهو ينزل يتساقط على رأسى. و جزاكم الله خيراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته، رؤيا السحاب ثم نزول الماء عليك فذلك إصابة مال تستفيد منه أنت وآخرين وهو أيضاً خيراً لك ونعمة وبركة وزيادة فى الرزق ، ورؤيا المطر يدل أيضاً على على العلم والقرآن والحكمة لأن الماء حياة الناس وصلاح الأرض وهو أيضاً خير ورزق ورحمة لقوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته )الشورى 28. و إن كان المطر فى وقته وكان مرضيا وهنيئاً فهو خيراً ومنفعة - ونزول المطر على رأسك فإن لم يحدث لك ضرراً فسوف تنال خيراً وبركة ورزقا ومنفعة وإن كنت مهموما فرج الله عنك وإن كنت مديونا قضى الله دينك - وقولك للشخص الذي بصحبتك أن السماء سوف تمطر فإن كنت تقصد مطرا يحدث ضرراً للناس فهو هم وغم لقوله تعالى ( وأمطرنا عليهم مطرا )الأعراف 84  وإن كنت تقصد الماء فذلك فرج وخير وبركة لقوله تعالى ( ونزلنا من السماء مآء مباركاً ) ق 9. وكونك ترى الماء ولا يراه الرجل معك فقد تكون أكثر منه تفاؤلا ورزقا . وكل مطر نحبه هو محمود والمطر الذى نكرهه هو مذموم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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