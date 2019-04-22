طرد وزير جزائري سابق من مسيرة في باريس

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الجزائر

النهار

أبوجرة سلطاني


طرد عدد من المتظاهرين الجزائريين، الوزير الجزائري السابق، "أبوجرة سلطاني"، حين حاول المشاركة معهم في مسيرة ضد "رموز النظام" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشر موقع "النهار"، فيديو لـ"أبوجرة"، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، وهو يحاول مشاركة الجزائريين المظاهرة، التي نظموها في باريس، للمطالبة برحيل رموز النظام المتبقين.

وواجه "سلطاني"، الذي اشتغل وزيرًا للدولة دون حقيبة في عهد عبد العزيز بوتفليقة، موقفًا محرجًا، حين حاصرته الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، وطالبته بالرحيل فورًا، معتبرة إياه واحدًا من "رموز النظام".

ردد الجزائريون في الفيديو هتافات موجهة إلى أبوجرة "ارحل ارحل.. كلكم لصوص، نهبتم البلاد". 

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