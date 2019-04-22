طرد وزير جزائري سابق من مسيرة في باريس

طرد عدد من المتظاهرين الجزائريين، الوزير الجزائري السابق، "أبوجرة سلطاني"، حين حاول المشاركة معهم في مسيرة ضد "رموز النظام" بالعاصمة الفرنسية باريس.

طرد عدد من المتظاهرين الجزائريين، الوزير الجزائري السابق، "أبوجرة سلطاني"، حين حاول المشاركة معهم في مسيرة ضد "رموز النظام" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشر موقع "النهار"، فيديو لـ"أبوجرة"، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، وهو يحاول مشاركة الجزائريين المظاهرة، التي نظموها في باريس، للمطالبة برحيل رموز النظام المتبقين.

ونشر موقع "النهار"، فيديو لـ"أبوجرة"، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، وهو يحاول مشاركة الجزائريين المظاهرة، التي نظموها في باريس، للمطالبة برحيل رموز النظام المتبقين.