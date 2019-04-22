  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
رمضان صبحي

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا

السعودية والإمارات

أين تنفق المساعدات السعودية والإماراتية في السودان؟

الحرم المكي

تعرف على أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين

فولوديمير زيلينسكي

ممثل كوميدي يفوز برئاسة "أوكرانيا"

الوزير الجزائري السابق، أبوجرة سلطاني

طرد وزير جزائري سابق من مسيرة في باريس

حادث

ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلًا

إيمان هاني

الإبراشي: "الإخوان فشلوا في تشويه مشهد الاستفتاء"

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

اليوم.. بدء صرف أجور العاملين بالدولة

عمرو أديب

أديب: "لازم نخلي عينا وسط راسنا خلال أعياد الأقباط"

أحمد موسي

فيديو.. موسى: "المصريون ردوا على أهل الشر"

"الصحفيين" توفر سيارات لنقل كبار السن للجان الانتخابية

آخر الأخبار

البراوي وطوالة
البراوي وطوالة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أول قرار من "الوزير" بشأن جرارات هيئة السكك الحديدية

#

التضامن: فتح باب التقديم لتأهيل الشباب الراغب للعمل كرفيق مسن

#

مصرع وإصابة 19 فى انقلاب سيارة بالمنيا

#

"البيئة" تحذر كبار السن والأطفال من هذا الأمر الخطير

الصحفيين

الاستفتاء

طوالة

أعلنت جبهة شباب الصحفيين بالاشتراك والتنسيق مع حزب صوت الشعب، عن توفير سيارات في محافظة الجيزة تجوب شوارع الهرم وفيصل لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقرات اللجان الخاصة بهم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 قال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب وهيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان مشترك :إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسئولية الوطنية للجبهة والحزب تجاه الدولة المصرية بهدف تشجيع وحث المواطنين على المشاركة الفعالة والبارزة في الاستحقاق الدستوري الجديد وخاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع تلبية لنداء الوطن ، أضافا إن السيارات تنطلق بخطوط سير من نصر الثورة في الهرم  وحتى مشعل ومن العشرين بفيصل حتى المريوطية والشوارع الجانبية في المنطقتين.

وأوضح البراوي وطوالة إن الإقبال الكبير الغير مسبوق والمشرف على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية  زلزل شوارع وميادين محافظات مصر  وفي  السفارات والقنصليات في مختلف دول العالم بالخارج حيث رسم لوحة وطنية رائعة تدعو  للتباهي والفخر بعظمة المصريين و تعكس وعيهم الشديد بأهمية هذه التعديلات في هذا الوقت الفارق من عمر الوطن ويؤكد إن رجال مصر مصممون على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار، أشارا رئيس الحزب والجبهة إلى إن أبناء الشعب المصري ابهروا العالم وحولوا الاستفتاء إلى  عيد وطني ومظاهرة في حب مصر تدرس وتسجل في تاريخ مصر الحديث بحروف من نور  بالتوازي مع رسالة  أخرى شديدة اللهجة وقاسية  للعملاء و الخونة ونشطاء السبوبة والمرتزقة داخل مصر وخارجها الذين فشلوا في تشوية التعديلات الدستورية حيث لقنهم المصريين درسا قاسيا في الوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد،، وناشد الحزب والجبهة  المواطنين بالنزول بكثافة حتى ينضموا إلى طابور الأبطال الذين يرسمون مستقبل وطنهم بعزة وكرامة وشموخ و بسواعد رجاله المخلصين العاشقين لتراب بلدنا الغالية ام الدنيا "مصر".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير هام من الأرصاد للمواطنين
» إعادة الجنسية لـ551 بحرينيا بقرار من الملك حمد
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»
» قانون يجرم "تصوير ما تحت التنورة" للمعلمات
» اليوم.. محاكمة المتهمين في فساد "المليار دولار''
» أمن الجيزة يفك طلاسم مقتل سيدة على يد زوجها
» الكهرباء تحذر المواطنين من هذا الأمر
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» «النجوم» يبحث عن بديل مؤمن سليمان
» اعترافات صادمة لقاتلى تاجر مخدرات بالدقهلية
» الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة دجلة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان