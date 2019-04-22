ممثل كوميدي يفوز برئاسة "أوكرانيا"

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فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

متابعات : حنان حمدتو

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اوكرانيا

رئاسة

 رأي ناخبون فى اوكرانيا عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي حقق فوزا ساحقا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة .

وأظهر استطلاع راى تم اجرائه ،  أن زيلينسكي حقق نسبة تأييد تجاوزت 70 في المئة. وكان قد تأهل في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت قبل ثلاثة أسابيع أمام 39 مرشحا.

ونافس زيلينسكي الرئيس المخضرم بيترو بوروشينكو.

واعترف بوروشينكو بالهزيمة، لكنه قال في كلمة أمام أنصاره الذين تجمعوا في العاصمة كييف إنه لن يعتزل الساحة السياسية.

ويتمتع الرئيس الأوكراني بسلطات كبيرة تتعلق بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية للبلاد.

وقال زيلينسكي لأنصاره : "أعدكم بأني لن أخذلكم".

وأضاف : "على الرغم من أنني لست رئيسا رسميا بعد، إلا أنني كمواطن أوكراني، يمكنني أن أقول لجميع دول ما بعد الحقبة السوفيتية: أنظروا إلينا! كل شيء ممكن".

وفي حال تأكيد نتائج استطاع الرأي سيتولى زيلينسكي ولاية رئاسية لمدة خمس سنوات.

كما أشار استطلاع رأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن بوروشينكو، الذي تولى السلطة منذ عام 2014، حصل على نسبة تصويت 25 في المئة.

ويشتهر زيلينسكي، البالغ من العمر 41 عاما، بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التليفزيوني الكوميدي "خادم الشعب"، إذ يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة.

وركزت حملته الانتخابية، على الرغم من عدم وجود خبرة سياسية سابقة لديه، على اختلافه عن المرشحين الآخرين بدلا من تركيزه على أي أفكار سياسية ملموسة.


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