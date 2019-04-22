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"الصحفيين": الجيش والشرطة قدما ملحمة وطنية أمام اللجان

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هيثم طوالة
هيثم طوالة

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الجيش

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اللجان

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن رجال الجيش والشرطة عزفوا سيمفونية من الحب و العطاء والإخلاص للوطن أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدة على إن هذه الوطنية تجلت في أروع صورها بقيام أبطالنا البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه في حفظ أمن وأمان مصرنا الغالية بالوقوف كالجبال الراسيات الشامخات على قلب رجل واحد يقدمون كل معاني الحب للناخبين ما بين حمل كبار السن  ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة في الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وما بين تقديم  باقات الورود للناخبين في مشهد يؤكد دائما تلاحم رجال الأمن مع الشعب المصري العظيم.

 قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية :إن الملحمة الوطنية التي يقدمها أبناء مصر المخلصين من الجيش والشرطة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فعلى مر الزمان والعصور كانوا هم الأبطال الحقيقين في ميادين المعركة والبناء والتنمية، أضاف طوالة  إن التاريخ سيخلد في صفحاته إن أبطال الجيش والشرطة دائما على قدر المسؤولية في حماية الوطن ورفعة شأنه، أشار رئيس الجبهة إلى إن القضاة الذين يشرفون على العملية الانتخابية ضربوا أروع الأمثلة في في الإنسانية والرحمة والصور التي التقطتها كاميرات الفضائيات ووكالات الأنباء والصحف والمواقع الإلكترونية والتي تظهر قيام حماة العدالة بترك اللجان والإسراع إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى أماكنهم للإدلاء بأصواتهم يؤكد دوما إن المصريين على قلب رجل واحد، هدفهم واحد وهو استقرار مصر


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