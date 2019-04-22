» "كيد النسا" يتواصل بين أنغام وأصالة

22 أبريل 2019 - 12:13 م

وقعت مشادات كلامية بين الفنانتين السورية أصالة نصري، والمصرية أنغام، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ أن تم الإعلان عن زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج قريبة أصالة.

وقد قالت أنغام في لقاء تلفزيوني أنها تفضل شيرين عبد الوهاب على أصالة عند سؤالها من تفضلها على الأخرى، ليأتي رد أصالة سريعاً بشكل قوي.

ونشرت أصالة على حسابها في “إنستغرام” صورة لها مع ياسمين عيسى طليقة زوج أنغام وهي تحتفل بعيد ميلادها، وعلقت على الصورة بقولها: “ياسمينة الحبيبة الغالية كلّ سنة وأنتي بخير.. وأنتِ بتستحقّي الخير والسعاده والاستقرار والوفا يا وفيّة”، وهو ما اعتبره جمهورها ومتابعوها أنها تقصد به أنغام.





