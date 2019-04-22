» كيف تتخلصين من المسام الواسعة في خطوات بسيطة؟

22 أبريل 2019 - 12:30 م

تعتبر مشكلة المسام الواسعة في البشرة مؤرقة للكثير من السيدات، أصبحت واحدةً من المشاكل الأساسية التي تؤثر على جمالهن. لذا نستعرض معكِ حيلا ذكية من المكياج تخفي مظاهر المسام الواسعة التي تؤثر على جمال بشرتك. إليك علاج المسام الواسعة من خلال حيل مكياج ذكية، تعرفي عليها في الخطوات التالية:

1. رطبّي بشرتك بكريم ترطيب خاص بتقليص المسام قبل وضع المكياج.

2. ضعي كريم أساس أوليّا يحمي بشرتك من أن يتغلغل في مسامها أي مكوّن من المستحضرات التي من شأنها أن تزيد من مساحة المسام.

3. ضعي كريم الأساس الذي يوحّد لون البشرة ويجعل سطحها أملس، على أن تختاريه بتركيبة خفيفة جداً.

4. تجنبي وضع البودرة المضغوطة، وبإمكانك استبدالها باستعمال القليل من البودرة الحرّة لامتصاص الدهون وتوحيد لون البشرة. بجانب ما سبق، لا تنسي العلاج الطبيعي للمسام الواسعة، فقناع الفراولة والموز من الأقنعة المُفيدة جداً لعلاج المسام الواسعة. وبإمكانك القيام به من خلال هرس ثمرتين من الموز والفراولة ومزجهما معاً، حتى يتكون لدينا مزيج نضعه على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. وتُعتبر هذه الوصفة من العلاجات الطبيعية المُفيدة للتخلص من المسام الواسعة.