شاهد.. إطفاء برج إيفل حدادًا على ضحايا سريلانكا

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر إطفاء برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، حدادًا على أرواح ضحايا تفجيرات سريلانكا التي وقعت أمس الأحد.





وهزت تفجيرات واسعة، صباح أمس الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق وأدت إلى مقتل 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.





وكانت السلطات السريلانكية أعلنت، في وقت سابق، حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألقت السلطات القبض علي 24 شخصا على خلفية هذه التفجيرات.





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