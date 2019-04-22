انفجار جديد يهز سريلانكا

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الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا
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تعرف على أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين
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طرد وزير جزائري سابق من مسيرة في باريس
ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلًا
الإبراشي: "الإخوان فشلوا في تشويه مشهد الاستفتاء"
اليوم.. بدء صرف أجور العاملين بالدولة
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