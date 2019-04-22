انفجار جديد يهز سريلانكا

22 أبريل 2019 - 12:54 م

وقع انفجار جديد، منذ قليل، قرب كنيسة تم استهدافها امس في العاصمة السيرلانكية في كولومبو حسب إكسترا نيوز.



يأتى الانفجار الجديد بعد سلسلة من التفجيرات الدموية التى ضربت العاصمة السريلانكية كولومبو، وأسفرت عن مصرع 290 شخصا وإصابة المئات.