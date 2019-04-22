ضبط المتهمين بقتل صاحب جراج لخلافات ثأرية بالقليوبية

22 أبريل 2019 - 01:02 م

ضبط قطاع الأمن العام، اثنين من مرتكبى واقعة قتل صاحب جراج بشبرا الخيمة لوجود خلافات ثأرية وانتقاما من نجله قتل والدهما.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل مالك جراج، مقيم بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تحديد مرتكبى الواقعة "3 أشخاص" (شقيقين وابن عمهما) مقيمين بدائرة القسم وأصل إقامتهم قرية البورة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة "2 سكين" بإلقائهما بأحد المصارف بدائرة القسم أثناء هروبهما.

ودلت التحريات على قيام المتهمين بالاعتداء على المجنى عليه بأسلحة بيضاء داخل الجراج الخاص به فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته على خلفية خصومة ثأرية بينهم لسابقة قيام نجل المجنى عليه "مقيد الحرية" بإطلاق أعيرة نارية تجاه والد الشقيقين خلال مشاجرة بينهما فأودى بحياته وضبطه والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.