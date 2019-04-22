  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:40 م
بحث متقدم
انفجار سريلانكا

انفجار جديد يهز سريلانكا

تقرير

ميرور: «هجمات إرهابية» جديدة في الطريق لسريلانكا

رمضان صبحي

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا

السعودية والإمارات

أين تنفق المساعدات السعودية والإماراتية في السودان؟

الحرم المكي

تعرف على أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين

فولوديمير زيلينسكي

ممثل كوميدي يفوز برئاسة "أوكرانيا"

الوزير الجزائري السابق، أبوجرة سلطاني

طرد وزير جزائري سابق من مسيرة في باريس

حادث

ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلًا

إيمان هاني

الإبراشي: "الإخوان فشلوا في تشويه مشهد الاستفتاء"

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

اليوم.. بدء صرف أجور العاملين بالدولة

ضبط المتهمين بقتل صاحب جراج لخلافات ثأرية بالقليوبية

قضايا وحوادث

ذبح وانتحار وقتلى ومصابون حصيلة يوم دامٍ
ذبح وانتحار وقتلى ومصابون حصيلة يوم دامٍ

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

عاملان يقتلان صاحب جراج بالأسلحة البيضاء بشبرا

#

14 محاكمة.. عروس وعشيقها في قتل الزوج

#

ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة شقيقها بالقليوبية

#

الحكم على 9 متهمين بقتل طفل فى خصومة ثأرية

شبرا الخيمة

الامن العام

خلافات ثارية

ضبط قطاع الأمن العام، اثنين من مرتكبى واقعة قتل صاحب جراج بشبرا الخيمة لوجود خلافات ثأرية وانتقاما من نجله قتل والدهما.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل مالك جراج، مقيم بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تحديد مرتكبى الواقعة "3 أشخاص" (شقيقين وابن عمهما) مقيمين بدائرة القسم وأصل إقامتهم قرية البورة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة "2 سكين" بإلقائهما بأحد المصارف بدائرة القسم أثناء هروبهما.

ودلت التحريات على قيام المتهمين بالاعتداء على المجنى عليه بأسلحة بيضاء داخل الجراج الخاص به فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته على خلفية خصومة ثأرية بينهم لسابقة قيام نجل المجنى عليه "مقيد الحرية" بإطلاق أعيرة نارية تجاه والد الشقيقين خلال مشاجرة بينهما فأودى بحياته وضبطه والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» من المسئول عن تنفيذ هجمات سريلانكا؟
» "كيد النسا" يتواصل بين أنغام وأصالة
» كيف تتخلصين من المسام الواسعة في خطوات بسيطة؟
» منع إليسا من الرقص خلال إحيائها حفلًا في السعودية
» الرئيس يشارك في منتدى "الحزام والطريق"
» تحذير هام من الأرصاد للمواطنين
» إعادة الجنسية لـ551 بحرينيا بقرار من الملك حمد
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»
» قانون يجرم "تصوير ما تحت التنورة" للمعلمات
» اليوم.. محاكمة المتهمين في فساد "المليار دولار''
» أمن الجيزة يفك طلاسم مقتل سيدة على يد زوجها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان