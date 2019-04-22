«المرأة المصرية» نموذج نجاح الإصلاح الاقتصادي

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سحر نصر

وزاارة الاستثمار

قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن البنك الدولي وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، مع إعطاء أولوية قصوى للمشاريع التي تديرها النساء، بحسب ما ذكره موقع "أفريقيا بيزنس"الصادر بالإنجليزية .

 وأضافت أنه "ثبت على نطاق واسع أن الشركات التي تديرها النساء تكون واحدة من أسرع الشركات الصغيرة الحجم نمواً. 

وقالت "نصر" في كلمة ألقتها أمام جلسة الربيع في البنك الدولي تحت عنوان "اقتصاد جديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إن وزارة الاستثمار تسعى لتشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار ، بالإضافة إلى تمكين المرأة المصرية بصفة خاصة، من الحصول على الأموال.

 كما أبرزت أهمية تعزيز الدعم الذي يقدمه البنك للقطاع الخاص ، إلى جانب تشجيع الابتكار في المنطقة العربية. وقال نصر ، إن صندوق تحيا مصر يلعب دوراً رئيسياً في دعم المشاريع التي تديرها النساء ، مثل مشروع "مستورة" الذي يستهدف الأمهات المعيلات ، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين وزارتها وبرنامج تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وفي الوقت نفسه ، أشاد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال تمكين المرأة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 كما قاد "بلحاج" التحويل الرقمي الذي اعتمدته الهيئات الحكومية في مصر إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة لتحويل نفسها إلى رقمية من خلال خلق بيئة تشاركية رقمية بين وزارات ومؤسسات الدولة. 

وفي الوقت نفسه ، أكد الجانبان على أهمية التعاون الإقليمي المشترك بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمشاريع الناشئة.

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