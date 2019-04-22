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"الوطنية للانتخابات" تنفي توجيه الناخبين في "الاستفتاء"

الحياة السياسية

شريف
شريف

متابعات : حنان حمدتو

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محمود الشريف

الهيئة اواطنبة للانتخابات

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه أدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، مضيفا: "الواحد نفسه فرحانة، لأن شكل اللجان مخلياني أشعر بفخر ونجاح ومسؤولية بسبب سعادة المصريين واصطفافهم أمام اللجان الانتخابية".

وتابع  الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن هناك نظامًا داخل اللجان الانتخابية، وطابورًا وحرية كاملة في إدلاء كل مواطن برأيه، مؤكدًا: "ماحدش بيوجه حد ومحدش داخل معاه حد، وكنت أراقب اللي بيحصل قبل ما أعرَّف نفسي لرئيس اللجنة".

ونوه إلى أن عمليات التصويت تسير بمنتهى الانتظام والدقة والشفافية.


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