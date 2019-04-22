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رسالة من "موسى" للممتنعين عن التصويت بالاستفتاء

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الاستفتاء

صدى البلد

أحمد موسى


وجه الإعلامي أحمد موسي، رسالة للممتنعين عن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا :" اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء يعتبر مثل الملحمة الكبرى".

وأضاف "موسي" خلال تغطية خاصة على فضائية "صدي البلد"، اليوم الاثنين، قائلا "منتظرين كل المواطنين الذين لم يشاركوا فى أول يومين لاستخدام حقهم في المشاركة السياسية".

وتابع الإعلامي: "اللى منزلش ومش عايز ينزل، بنقوله صوتك خليه لنفسك، هتندم"، مشيرا إلى أن المشاركين فى التصويت شاركوا لبناء مصر ولمستقبل أبنائهم".

وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

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