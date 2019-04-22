  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
السيسي

"السيسي" يطالب وزراء الرياضة العرب بصياغة خطة عمل استراتيجية

ارشيف

«أبوريدة» يشارك في التعديلات الدستورية

صلاح

والد "صلاح" وأسرته يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

شريف

"الوطنية للانتخابات" تنفي توجيه الناخبين في "الاستفتاء"

انفجار سريلانكا

انفجار جديد يهز سريلانكا

تقرير

ميرور: «هجمات إرهابية» جديدة في الطريق لسريلانكا

رمضان صبحي

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا

السعودية والإمارات

أين تنفق المساعدات السعودية والإماراتية في السودان؟

الحرم المكي

تعرف على أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين

فولوديمير زيلينسكي

ممثل كوميدي يفوز برئاسة "أوكرانيا"

شاهد..

"السيسي" يطالب وزراء الرياضة العرب بصياغة خطة عمل استراتيجية

الحياة السياسية

السيسي
جانب من لقاء الرئيس السيسي ووزراء الرياضة العرب

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء

#

عودة سوريا أثيرت خلال اجتماع وزراء الخارجية

#

عتاب من «السيسي» لزعماء العرب في قمة تونس

#

القمة الثلاثية تخرج بـ 7 قرارات مهمة

وزير الشباب والرياضة

الرئيس

السيسي

بسام راضى

وزراء الشباب العرب

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم، بحضور وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وأكد  الرئيس خلال اللقاء، أهمية صياغة خطة عمل استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالالتقاء مجدداً بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة 42 لمجلسهم بالقاهرة، منوهاً إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم دور وزارات الشباب والرياضة فى توجيه طاقات الشباب، وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية، ودعم القيم الأخلاقية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة، فضلاً عن النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً وإبراز دورهم في أداء واجباتهم، وكذلك توعية الشباب بالتحديات التي يفرضها انتشار التكنولوجيا البازغة في العصر الحالي، وتأثيرها على فرص العمل خلال المستقبل المنظور.

وأكد الرئيس، أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استخدامها، مشدداً فى هذا الصدد على أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف تفعيل "الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكرى"، وذلك فى إطار أولوية الحفاظ على الدول بالمنطقة العربية وتفادي الإضرار الاستراتيجي والعبث بالمؤسسات الوطنية المهمة لتثبيت أركان الدولة، عن طريق تعظيم الإمكانات والقدرات المشتركة بالوطن العربي لمكافحة الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة، والعمل على الحد من ظاهرة استقطاب الشباب فى مسارات تهدد مقدرات وكيان الدول من خلال توعيتهم بالمتطلبات الاقتصادية لتلبية حاجات الشعوب، وكذلك الخسائر الجسيمة التي تعود على الدول نتيجة تفشي الفوضى وعدم الاستقرار.  

وأوضح المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً، وتبادلاً للرؤى بين  الرئيس ومجموعة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة فى العمل الشبابى، وكيفية الاستفادة منها في صياغة نسيج شبابى عربى متكامل، والتحصين الفكرى ضد الأيدولوجيات الدخيلة، وإيجاد أرضية حقيقية من الكوادر المجتمعية الشبابية فى الوطن العربى.
وأشاد الوزراء العرب، باهتمام القيادة السياسية فى مصر بالمجالين الشبابى والرياضى، لاسيما من خلال تبنى العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية فى هذا الصدد، والتى تعكس الدور المحورى للشباب فى استراتيجية التنمية الوطنية فى مصر.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الرئيس أكد فى ختام اللقاء، على أهمية تعزيز دور وزارات الشباب والرياضة العرب كجسر ومنصة تساهم فى تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج، للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، فضلاً عن الإمكانيات والفرص المتاحة فيها، وأيضاً التحديات التى تواجه شبابها، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبى بين الشباب، ومساعدتهم على استيعاب التغيرات السياسية والاقتصادية والديموغرافية التى تعصف بالمنطقة، وإيجاد فهم أكثر عمقاً وإدراكاً لواقع كل دولة عربية والقضايا التى تؤرقها، وترسيخ مبادئ المحبة والإخاء وقبول الآخر.
شاهد..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة سارة من التموين للمواطنين غدًا
» من المسئول عن تنفيذ هجمات سريلانكا؟
» "كيد النسا" يتواصل بين أنغام وأصالة
» كيف تتخلصين من المسام الواسعة في خطوات بسيطة؟
» منع إليسا من الرقص خلال إحيائها حفلًا في السعودية
» الرئيس يشارك في منتدى "الحزام والطريق"
» تحذير هام من الأرصاد للمواطنين
» إعادة الجنسية لـ551 بحرينيا بقرار من الملك حمد
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»
» قانون يجرم "تصوير ما تحت التنورة" للمعلمات
» اليوم.. محاكمة المتهمين في فساد "المليار دولار''

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان