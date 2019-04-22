  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

الاهلى وبيراميدز

«المسابقات» تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز

السيسي

"السيسي" يطالب وزراء الرياضة العرب بصياغة خطة عمل استراتيجية

ارشيف

«أبوريدة» يشارك في التعديلات الدستورية

صلاح

والد "صلاح" وأسرته يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

شريف

"الوطنية للانتخابات" تنفي توجيه الناخبين في "الاستفتاء"

انفجار سريلانكا

انفجار جديد يهز سريلانكا

تقرير

ميرور: «هجمات إرهابية» جديدة في الطريق لسريلانكا

رمضان صبحي

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا

السعودية والإمارات

أين تنفق المساعدات السعودية والإماراتية في السودان؟

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

آخر الأخبار

الأرصاد
الأرصاد

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

الأرصاد» تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا

#

الأرصاد تحذر من هذا الأمر خلال 48 ساعة قادمة

#

رياح مثيرة للأتربة وأمطار على هذه المناطق

#

تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الانحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط احيانا على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهومعتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، فتكون:

 القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 8 درجة

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 562 مليون جنيه رغم تراجع المؤشرات
» وفاة والد لاعب بيراميدز
» مفاجأة سارة من التموين للمواطنين غدًا
» من المسئول عن تنفيذ هجمات سريلانكا؟
» "كيد النسا" يتواصل بين أنغام وأصالة
» كيف تتخلصين من المسام الواسعة في خطوات بسيطة؟
» منع إليسا من الرقص خلال إحيائها حفلًا في السعودية
» الرئيس يشارك في منتدى "الحزام والطريق"
» تحذير هام من الأرصاد للمواطنين
» إعادة الجنسية لـ551 بحرينيا بقرار من الملك حمد
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان