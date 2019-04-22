  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:44 م
بحث متقدم
السعودية

إعلان هام من السعودية ردا على قرار أمريكي

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

الاهلى وبيراميدز

«المسابقات» تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز

السيسي

"السيسي" يطالب وزراء الرياضة العرب بصياغة خطة عمل استراتيجية

ارشيف

«أبوريدة» يشارك في التعديلات الدستورية

صلاح

والد "صلاح" وأسرته يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

شريف

"الوطنية للانتخابات" تنفي توجيه الناخبين في "الاستفتاء"

انفجار سريلانكا

انفجار جديد يهز سريلانكا

تقرير

ميرور: «هجمات إرهابية» جديدة في الطريق لسريلانكا

رمضان صبحي

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا

«المسابقات» تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز

الرياضة

الاهلى وبيراميدز
الاهلى وبيراميدز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي يفجر مفاجأة مدوية إلغاء حضور الجمهور لمباراة بيراميدز

#

الأهلي وبيراميدز بحضور 5 آلاف

#

تعليق ناري من وائل جمعة على تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

#

رسميًا.. الأهلي يواجه بيراميدز 28 فبراير في الكأس

قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف عمر عماد نجيب لاعب فريق النجوم 4 مباريات لما بدر منه عقب طرده من سلوك غير رياضى في مباراة فريقه أمام بتروجت.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 40 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضى من الجماهير المصاحبة لفريقه خلال لقاء الفريق أمام بيراميدز.

كما قررت لجنة تغريم نادي الإنتاج الحربة 20 ألف لما بدر من عامل غرف ملابس فريقه بنزوله الملعب وتشاجره مع أحد أفراد الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب ومنع العامل من مرافقة الفريق مجددا حتى نهاية الموسم الجارى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 562 مليون جنيه رغم تراجع المؤشرات
» وفاة والد لاعب بيراميدز
» مفاجأة سارة من التموين للمواطنين غدًا
» من المسئول عن تنفيذ هجمات سريلانكا؟
» "كيد النسا" يتواصل بين أنغام وأصالة
» كيف تتخلصين من المسام الواسعة في خطوات بسيطة؟
» منع إليسا من الرقص خلال إحيائها حفلًا في السعودية
» الرئيس يشارك في منتدى "الحزام والطريق"
» تحذير هام من الأرصاد للمواطنين
» إعادة الجنسية لـ551 بحرينيا بقرار من الملك حمد
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان