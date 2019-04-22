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البورصة تربح 562 مليون جنيه رغم تراجع المؤشرات

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البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

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تباينت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، اليوم الإثنين، وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 562 مليون جنيه، وأغلق عند مستوى 805،019 مليار جنيه، مدفوعه بمشتريات المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.25%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14801 نقطة، وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.19% وسجل 2،306.6 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.68%، ووصل إلى مستوى 650 نقاط، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.66% مسجلًا 1661 نقطة.

وتراجعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، أمس الأحد، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.9 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 804.457 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.25%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14839 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.74% وسجل 2.302 نقطة.


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