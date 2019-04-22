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الحكومة تطالب بوضع تصور لإنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري

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مدبولي
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دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى "سرعة إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري".
وخلال اجتماع مدبولي،  مع وزير النقل، كامل الوزير، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مهاب مميش، وعدد من المسؤولين، شدد رئيس الوزراء على أن يتضمن التصور "الإمكانات التي تمتلكها مصر وحجم التجارة المتبادل، خاصة مع الدول الإفريقية، والتشريعات المطلوبة، أو التي سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، والموافقات والتراخيص المطلوبة".
وكان وزير النقل السابق، هشام عرفات قال إن "النقل" تستهدف "زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات بحلول عام 2022، كما تخطط لتطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن سنويا".
وأكد مدبولي، ، أن هدف الشركة هو "ربط مصر مع دول إفريقيا. وخلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تم طرح إنشاء هذه الشركة كإحدى آليات ربط مصر بدول إفريقيا".
كما ربط مدبولي بين إنشاء الشركة و"الاجتماعات المتعددة التي تم عقدها مع أعضاء المجالس التصديرية"، وقال إن "أهم مطلب للمصدرين هو الاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول إفريقيا، حيث سيسهم ذلك في مضاعفة الصادرات المصرية لهذه الدول، ولذا فإن استراتيجية دعم الصادرات المصرية الجديدة تشمل تخصيص مليارى جنيه لدعم الشحن سنويا، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف".
وأعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع، أن "هناك شركتين قائمتين، تتوليان أعمال الشحن والنقل البحري، وبهما عدد من المساهمين، ولديهما 51 سفينة تعمل منها 41 سفينة فقط" غير أنه اعتبر "أن هذا العدد لا يكفى المطلوب، كما أن الشركتين تواجهان مشاكل تعمل "النقل" حاليا على حلها".

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